الاحتلال يعتقل صحفياً من بلدة عرابة على حاجز زعترة العسكري

الصحفي يزن أبو صلاح

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، صحفياً من بلدة عرابة جنوب جنين، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.



وأوقف جنود الاحتلال، الشاب يزن جعفر أبو صلاح، أثناء مروره عبر حاجز زعترة العسكري، وهو عائد إلى منزله، وقاموا باعتقاله ونقله لجهة مجهولة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).