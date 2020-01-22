قوات الاحتلال تعتدي على أسير محرر غرب بيت لحم وتعتقل مواطنيْن بنابلس

اعتقالات - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أسير محرر من بيت جالا غرب بيت لحم، بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.



وأفاد مدير جمعية الأسرى والمحررين محمد حميدة، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، أوقفوا مركبة كان فيها الأسير المحرر، الفتى معروف أحمد الأطرش (15 عاماً)، بعد الإفراج عنه وقضائه لمحكوميته البالغة ثمانية أشهر، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، قبل أن يفرجوا عنه، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، صحفياً من بلدة عرابة جنوب جنين، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب يزن جعفر أبو صلاح، أثناء مروره عبر حاجز زعترة العسكري، وهو عائد إلى منزله.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطناً من بلدة سبسطية شمال نابلس.