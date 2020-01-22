نواب أردنيون: اتفاقية وادي عربة يجب أن تُمزّق وتذهب للجحيم

علّق نواب أردنيون على تصريحات زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، المتعلقة بضم غور الأردن، بعد انتخابات الكنيست المقبلة، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية.



وقال النائب الأردني، يحيى السعود: إن علاقة الأردن بإسرائيل سيئة جداً، مشيراً إلى أن الشعب الأردني بكافة مكوناته، يرى أنه يجب أن تُمزق اتفاقية وادي عربة، وتذهب للجحيم.



وأضاف السعود، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "على إسرائيل احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ومن مصلحة إسرائيل ألا تستفز الشعب الأردني، ويجب أن نكون كأردنيين

خلف القيادة في مواجهة العدو الإسرائيلي".



وتابع السعود: "أتمنى أن تسوء العلاقات الأردنية الإسرائيلية أكثر فأكثر؛ ليكون لنا دور للحديث تحت قبة البرلمان للضغط على حكومتنا، التي تصمت على الاستفزازات، وعلى العالم أن ينحاز للشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ولكن للأسف الأمم المتحدة عاجزة عن تطبيق سياسة القانون".



واستطرد السعود: "العلاقات الأردنية الإسرائيلية في أسوأ حالاتها، وننتظر بفارغ الصبر إلغاء وادي عربة، وتذهب إلى الجحيم، والشعب الأردني ينتظر ساعة إلغاء اتفاقية الذل والعار".



من ناحيته، قال النائب الأردني، خليل عطية، إن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاستغلال ظرف الانتخابات؛ لتحقيق إنجازات عند اليمين المتصهين، واعتبارها قضية انتخابية"، مشدداً على أن ذلك يجابه بالصمود والتحدي ورفض التطبيع.



وأضاف عطية، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "يجب أن نعمل على توحيد الأقطار العربية والفصائل الفلسطينية، الأمر الذي يمثل حجر عثرة أمام التصريحات والبيانات الانتخابية؛ فهم إلى زوال، ونحن لا نقبل بهذه التصريحات، فكلها حبر على ورق ولن تدوم".



واستكمل: "اتفاقية السلام انتهكوها مراراً وتكراراً ابتداء بضم القدس، واعترافات الإدارة الأمريكية، وهذا انتهاك واضح وصريح للمعاهدة مع الأردن، وأنا كنائب أردني لا اعترف بهذه المعاهدة، ولكن هذه الممارسات اليومية، تمثل انتهاكاً واضحاً للمعاهدة".



وتابع: "الأردنيون سيبقون صخرة أمام تلك التصريحات والإرهاصات التافهة، ونحن لا نستغرب ماذا يقولون، ولكن موقفنا واضح وصريح، بتعرية الاحتلال الإسرائيلي، وهذا واجبنا كنواب، فهذه ممارسات غير مقبولة ومرفوضة، جملة وتفصيلاً".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال