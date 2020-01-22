ماكرون يلتقي نتنياهو ويصل رام الله للقاء الرئيس عباس اليوم

التقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فيما من المقرر أن يصل إلى رام الله، بعد ظهر اليوم، للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.



ووصل ماكرون مساء أمس إلى إسرائيل؛ للمشاركة يوم غد الخميس، إلى جانب حوالى 40 زعيماً دولياً في إحياء ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي، وهو اختار الوصول قبل يوم لإجراء هذه المحادثات التي ستتناول بالخصوص الملف الإيراني، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).



وإضافة إلى نتنياهو، يلتقي الرئيس الفرنسي نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس هيئة الأركان الأسبق بيني غانتس، زعيم المعارضة، ومنافس نتنياهو على رئاسة الحكومة.



ويسعى ماكرون من خلال لقائه غانتس إلى تجنب الظهور بمظهر المنحاز لأحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.



وبعد ظهر اليوم، يزور الرئيس الفرنسي الضفة الغربية، حيث يلتقي الرئيس عباس في مدينة رام الله.



وكان الرئيس الفرنسي، قد وعد عند وصوله لقصر (الإليزيه) بطرح خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن هذه الفكرة لم تعد تراوده بتاتاً، لا سيما وأن الولايات المتحدة تحاول طرح ما يسمى بـ (صفقة القرن) لتحقيق التسوية بين الطرفين.



وقال ماكرون للصحفيين الأسبوع الماضي "لن أذهب وبجعبتي خطة سلام أفرضها على الطرفين، سأناقش معهما ونرى".



وحرص الإليزيه قبل زيارة ماكرون إلى المنطقة على إرضاء كلا الطرفين، إذ انتقد "سياسة الأمر الواقع" التي تنتهجها إسرائيل في توسعتها للمستوطنات بالقدس الشرقية، والضفة الغربية المحتلتين، ووعد في الوقت نفسه بأن يكون خطاب ماكرون أمام النصب الخميس حاداً جداً في رفض معاداة السامية.



رام الله - دنيا الوطن