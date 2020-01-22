مباشر | أزمة الغاز في قطاع غزة.. أسبابها وهل تنتهي قريبا؟

دولي

ليبرمان لـ"نتنياهو": غور الأردن بالنسبة لك كقشرة الثوم

ليبرمان لـ"نتنياهو": غور الأردن بالنسبة لك كقشرة الثوم
نتنياهو ولييرمان
رام الله - دنيا الوطن
واصل زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ونقلت قناة "كنيست" عن ليبرمان موجهاً كلامه لنتنياهو أمس الثلاثاء: "لا علاقة لك لا مع اليمين ولا اليسار، غور الأردن بالنسبة لك كقشرة الثوم".

وأضاف زعيم (إسرائيل بيتنا): أن الشيء الوحيد الذي يثير اهتمام نتنياهو هو الحصانة.

وخلال الأشهر الماضية، هاجم ليبرمان نتنياهو في أكثر من مناسبة، على خلفية تعامل الأخير مع الوضع الأمني في قطاع غزة، وإطلاق الصواريخ.

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