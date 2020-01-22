ليبرمان لـ"نتنياهو": غور الأردن بالنسبة لك كقشرة الثوم





وأضاف زعيم (إسرائيل بيتنا): أن الشيء الوحيد الذي يثير اهتمام نتنياهو هو الحصانة.





وخلال الأشهر الماضية، هاجم ليبرمان نتنياهو في أكثر من مناسبة، على خلفية تعامل الأخير مع الوضع الأمني في قطاع غزة، وإطلاق الصواريخ.

رام الله - دنيا الوطنواصل زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.ونقلت قناة "كنيست" عن ليبرمان موجهاً كلامه لنتنياهو أمس الثلاثاء: "لا علاقة لك لا مع اليمين ولا اليسار، غور الأردن بالنسبة لك كقشرة الثوم".