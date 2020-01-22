الشيخ: أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار والمستوطنات سيؤدي لانهيار الوضع القائم

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء: إن أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار والمستوطنات، سيعصف بكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.



وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن ذلك سيؤدي إلى انهيار الوضع القائم، والدخول في مرحلة جديدة لها تداعيات كبيرة على المنطقة برمتها.



وكان وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتصويت يوم الأحد في الحكومة؛ لتطبيق السيادة على غور الأردن.



وقال في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "يجب أن نترجم الأقوال لأفعال، لذا أدعو رئيس الوزراء للتصويت يوم الأحد في الحكومة لتطبيق السيادة على غور الأردن، ثم عرض الأمر على كنيست للتصويت يوم الثلاثاء".