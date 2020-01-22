نائب أردني: نواصل دراسة المطالبة بأراضي الغائبين الأردنيين من إسرائيل

أكد رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، يحيى السعود، أن اللجنة الأردنية، تواصل دراسة المطالبة بأراضي الغائبين الأردنيين من إسرائيل.



وأوضح السعود، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن لجنة فلسطين، تواصلت مع بعض القانونين والأخصائيين، متابعاً: "هناك قانون صدر عن الكنيست الإسرائيلي عام 1950 بشأن أراضي الغائبين".



وأضاف السعود: "هناك حديث عن الموضوع، وسوف تكون هناك اجتماعات متلاحقة، وسنعمل على إظهار هذا الموضوع على السطح".



وتابع السعود: "الأردنيون لهم حق في هذه الأراضي، وسيكون لنا في الفترة المقبلة حراك أكبر بهذا الشأن".

خاص دنيا الوطن