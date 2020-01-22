صور: شاب فلسطيني حاول الانتحار بسبب ترك زوجته لبيتها

رام الله - دنيا الوطنهدد شاب يقطن في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بمحاولة الانتحار، بسبب مشكلة عائلية أدت لترك زوجته لبيتها.وطالب الشاب بعودة زوجته من بيت أهلها إثر خلاف عائلي، لتحقق الشرطة بغزة له ذلك فتراجع عن محاولة الانتحار، وفق ما أفاد به مراسلنا.