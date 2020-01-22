مسؤول أمني إسرائيلي: جثامين الفلسطينيين الثلاثة ستبقى في أيدينا

وأضاف: هرعت القوات إلى المكان، وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن "المشتبه بهم" الذين ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات، وفق زعمه.



وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين، أطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم، ورصدوا إصابتهم.

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، عن مسؤول أمني وصف بأنه "كبير" قوله: إن جثامين الفلسطينيين الثلاثة، الذين قتلوا عند حدود غزة مساء أمس، ستبقى في "أيدي إسرائيل".واستشهد ثلاثة مواطنين لم تعرف هويتهم بعد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بزعم إلقاء عبوة ناسفة بعد تسللهم من جنوب قطاع غزة، نحو إسرائيل.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: "أستطيع أن أؤكد مقتل الثلاثة"، كما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك).وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال مساء الثلاثاء: إن قوات الجيش، رصدت ثلاثة أشخاص "اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة"، ودخلوا إلى منطقة وعرة في الحدود.