إدارة ترامب تعتزم إضافة سبع دول لقائمة حظر السفر



وذكرت صحيفة (الشرق الأوسط)، أن بعض الدول ستواجه فقط حظراً على بعض أنواع التأشيرات، بينما أوضح موقع (بوليتيكو) الإلكتروني، أن هذه القائمة ليست نهائية، وقد يتم تغييرها.



وكان ترامب قد كشف خلال مقابلة مع (وول ستريت جورنال)، أنه يفكر في إضافة دول أخرى إلى قائمة حظر السفر، إلا أنه امتنع عن الكشف عن تلك الدول.



وقال موقع (بوليتيكو) إن من المتوقع، صدور بيان في وقت قريب قد يكون يوم الاثنين.

رام الله - دنيا الوطنأكدت تقارير إخبارية، اليوم (الثلاثاء)، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها المثيرة للجدل لحظر السفر، وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.