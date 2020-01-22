الضابطة الجمركية بالضفة تتعامل مع 21 قضية خلال 24 ساعة الماضية





وأضاف: أنه من أبرز هذه القضايا في مدينة نابلس، حيث تم ضبط مواد غذائية وسكاكر أطفال وحلويات، تقدر بثمانية أطنان ونصف منتهية الصلاحية، وغير صالحة لاستهلاك الآدمي، فيما أقرت جهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد إتلاف الكمية، وذالك حسب الأصول.



كما أكد جهاز الضابطة الجمركية، أنه تعامل مع قضيتين بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الزراعة، تم خلالها ضبط شاحنة أبقار لا تحمل أوراقاً قانونية في محافظة طولكرم، حيث أقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات اللازمة.



وقال: إن هناك قضية واحدة في محافظة الخليل، تم خلالها ضبط نفايات قادمة من إسرائيل، وتم استدعاء جهة الاختصاص في وزارة البيئة، حيث أقرت إرجاع هذا النفايات، وتوقيع السائق على محضر تعهد، بعدم إدخال هذه النفايات مرة أخرى، وذلك ضمن الأصول.



وشدّد جهاز الضابطة الجمركية على أن هناك 13 قضية في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تمت إحالة المكلفين إلى وزارة المالية؛ لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.

رام الله - دنيا الوطنقال جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الأربعاء: إنه تعاملت مع عدد من القضايا، بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني.