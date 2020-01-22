مزارعو المناطق الشرقية في قطاع غزة يطالبون بتفعيل صندوق درء المخاطر

جانب من اللقاءات

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رام الله - دنيا الوطن

طالب مزارعو المناطق الشرقية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بتفعيل صندوق درء المخاطر.



جاء ذلك، بعد جملة من اللقاءات المركزة التي نفذها اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة، مع مزارعي المناطق الشرقية في كل من الشجاعية والمحافظة الوسطى، حيث هناك ارتفاع ملحوظ في عدد وطبيعة الانتهاكات في القطاع الزراعي، وكان أبرزها فتح سدود المياه في شرق الشجاعية، والتي أدت إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية، بالإضافة إلى الرش المتكرر للمبيدات والمواد الكيميائية من قبل طائرات خاصة بالاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأت تظهر آثار هذه المبيدات على المجموع الحصري لمزروعات الخضار في المناطق الشرقية.



ووفقاً لما وصل "دنيا الوطن" من معلومات، فقد حدد المزارعون طبيعة ونوعية الاحتياجات والأولويات العادلة لهم المتمثلة في تقديم المساعدات والدعم المادي، حتى يستطيعوا تلبية حاجاتهم الأساسية على الأقل في الفترة القادمة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أراضيهم، بما يشمل زراعة هذه الأراضي، وتمديد شبكات ري.



ووجه المزارعون نداءً عاجلاً، بضرورة أن تعمل الحكومة الفلسطينية، على إنفاذ وتفعيل صندوق الطوارئ ودرء المخاطر، والذي من شأنه أن يخفف من آثار الانتهاكات والاعتداءات والمنخفضات والكوارث البيئية.