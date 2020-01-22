إدارة المرور بغزة توضح تفاصيل الحركة المرورية في القطاع اليوم

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة بغزة، إن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في القطاع، مشددة على الطلب من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.



وأضافت في تصريح صحفي: أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وقالت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.



وأكدت إدارة المرور والنجدة بغزة أنه لم يسجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث سير.