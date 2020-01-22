شاهد: بشار المصري يُطلق مبادرة "عالأرض" تحت شعار "فكرتك تحمينا"

أطلق رجل الأعمال الفلسطيني، مؤسس مدينة روابي، بشار المصري، مع مجموعة من الشخصيات الفلسطينية، مبادرة "عالأرض" والتي حملت شعار "فكرتك تحمينا".





وتأتي هذه المبادرة، بهدف توفير فرص إضافية لتعزيز قدرة المواطن على الصمود فوق أرضه المهددة بالاستيطان المتواصل والمتصاعد، حيث تقوم المبادرة على دعم مجموعة من المشاريع التي يمكن تنفيذها سواء محلياً أو دولياً، وتوسيع نطاق المساهمين في التصدي للأنشطة الاستيطانية عالمياً، على أن تكون الأفكار المُقدّمة واقعية ومبتكرة وقابلة للتنفيذ الفوري.



وفي السياق، قال المصري، لـ "دنيا الوطن": إن المبادرة هي لدعم الأفكار الخلاقة التي تمكن المواطن من توطيد علاقته التاريخية بالأرض، وتبرز للعالم المخاطر الجسيمة للمشروع الاستيطاني على حياة شعبنا الفلسطيني، وعلى السلام.





وأوضح المصري، أن المبادرة تسهم في تكريس الرواية الفلسطينية فوق أرض فلسطين، أمام الاستيطان، الذي يستهدف الإنسان والتاريخ والذاكرة والحقوق والمشهد والطبيعة والأرض وثرواتها ومواردها.



وفي السياق، قال عضو لجنة المبادرة، سام بحور لـ "دنيا الوطن"، إن هناك طاقماً مهنياً متطوعاً، سيستلم طلبات المبادرات المتقدمة، ويقيمها بعد الدراسة اللازمة لذلك، ومن ثم فرزها بناءً على المعايير والشروط الخاصة.





وأضاف بحور: "نعمل مع أصحاب الأفكار التي تبرز بشكل واضح، سواء من حيث تميزها أو انسجامها مع أهداف المبادرة، ومن ثم يقدم الاستشارات اللازمة لتطويرها وبلورتها، وصولاً إلى مرحلة التصفية والتحكيم".





وأشار إلى أن المبادرة تفتح أبوابها لكل شخص مبتكر وريادي، سواء كان من داخل فلسطين أو خارجها، ولديه القدرة الإرادة وعلى تقديم مساهمة عملية ملموسة، تساعد في تحقيق أهداف المبادرة.





يشار إلى أن الأفكار التي يتم اختيارها من قبل لجنة الحكام، ستحصل على دعم مالي ولوجستي وتقني ومهني، بحيث تتراوح قيمة المبلغ من ألف إلى نصف مليون شيقل؛ لتنفيذ كل فكرة، فيما تنظم المبادرة بشكل دوري، ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة "عالأرض- www.3alard.ps).



جدير بالذكر، أن لجنة المبادرة، تتكون من المهندس عارف الحسيني، ورئيسة بلدية بيت لحم السابقة، فيرا بابون، ورئيس مجلس إدارة أميركيون من أجل اقتصاد فلسطيني "نابض" سام بحور، والإعلامي، إيهاب الجريري، والمحاضرة في الجامعة العربية الأمريكية، دلال عريقات.





خاص دنيا الوطن - بهاء بركات