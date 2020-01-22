بينت يدعو نتنياهو للتصويت لتطبيق السيادة على غور الأردن يوم الأحد





في السياق، أعلن حزب (شاس) أنه سيدعم أي قرار أو مبادرة أو قانون لتطبيق السيادة على غور الأردن، وفق موقع (والا) الإسرائيلي.



وكان وزير الجيش الإسرائيلي، قال أمس: إن إسرائيل "تخوض معركة على أرض إسرائيل، وإن هذه المعركة لا تُجرى في الأمم المتحدة.



وقال خلال جولة في مستوطنة (بيت إيل) قرب رام الله: أن المهمة في الوقت القريب هي الانتقال من التصدي لحسم المعركة عن طريق فرض السيادة الإسرائيلية على المصنفة (C)، مُضيفاً: "إننا سنكثف السكن اليهودي في جميع أراضي إسرائيل، وخرق الجمود الذي يستمر منذ 52 عامًا"، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطندعا وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتصويت يوم الأحد في الحكومة؛ لتطبيق السيادة على غور الأردن.وقال في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "يجب أن نترجم الأقوال لأفعال، لذا أدعو رئيس الوزراء التصويت يوم الأحد في الحكومة لتطبيق السيادة على غور الأردن، ثم عرض الأمر على كنيست للتصويت يوم الثلاثاء".