شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض على مؤشر تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 0.03%

الإحصاء: انخفاض على مؤشر تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 0.03%
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز الاحصار المركزي الفلسطيني، أن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجل انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال العام 2019 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 105.81 خلال العام 2019 (سنة الأساس 2013=100).

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وأشار المركز في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، سجل انخفاضاً مقداره 0.10% خلال العام 2019 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 105.68 خلال العام 2019 (سنة الأساس 2013=100).

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.97% خلال العام 2019 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 104.50 خلال العام 2019 (سنة الأساس 2013=100).

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.79% خلال العام 2019 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 109.21 خلال العام 2019 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.31% خلال العام 2019 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 113.55 خلال العام 2019 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.25% خلال العام 2019 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المجاري 109.78 خلال العام 2019 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهر كانون أول 2019

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.61 مقارنة  بـ 105.27 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.94%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.46%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.33% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.40 مقارنة بـ 105.12 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.94%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.40%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.35% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.34% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.38 مقارنة بـ 103.03 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 2.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.45%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.30% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.22 مقارنة بـــ 109.17 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.56%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.42%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 1.33% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2019، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.58 مقارنة بـ 113.08 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.91%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 119.52 مقارنة بـــــ 117.29 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.12%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 103.70 مقارنة بــــ 103.82 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.18% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2019، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 110.14 مقارنة بـــــ 110.34 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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