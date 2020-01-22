البرغوثي: نتنياهو وغانتس وجهان لعملة واحدة وهدفهما ضم وتهويد الضفة

وأضاف أن ثالثها: أنهما شريكان في تكريس نظام (الأبرتهايد) العنصري ضد الفلسطينيين، ورابعها: أن إستراتيجية التفاوض مع المنظومة الإسرائيلية والاتفاقيات التي عقدت، فشلت بالكامل بعد أن قتلها الجانب الإسرائيلي، وأننا لسنا في مرحلة حل مع الحركة الصهيونية، بل في مرحلة نضال وكفاح من أجل حريتنا وحقوقنا.



وأكد البرغوثي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الجانب الفلسطيني، مطالب برد حاسم وموحد على هذه المؤامرة، وذلك بالإنهاء الفوري للانقسام الخطير في الساحة الفلسطينية، والتخلي عن المراهنة على وهم الحل مع الحركة الصهيونية، وإنشاء قيادة وطنية، واستراتيجية وطنية موحدة، تركز على تغيير ميزان القوى لتغيير نظام (الأبرتهايد) العنصري، وإسقاط احتلاله، وتُوقف التنسيق الأمني، وتتحلل من كافة قيود الاتفاقات، التي مزقها الجانب الإسرائيلي، وتُعيد توحيد طاقات كل مكونات الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن تصريحات نتنياهو وغانتس، المتطابقة حول نيتهما فرض السيادة الإسرائيلية في الأغوار، والقانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات، تؤكد أربعة أمور أولها: أن نتنياهو وغانتس وجهان لعملة واحدة، هي اليمين الصهيوني العنصري المتطرف، وثانيها: أنهما شريكان مع فريق ترامب في مؤامرة واحدة لضم وتهويد الضفة الغربية بكاملها، مع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.