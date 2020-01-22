الزق: أؤكد رسمياً أن هناك وجهة إيجابية للتعامل مع تفريغات 2005
خاص دنيا الوطن- أحمد جلال
قال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق: إنه يؤكد رسمياً أن هناك وجهة إيجابية للتعامل مع قضية ملف تفريغات 2005، معبراً عن أمنياته بسماع أخبار جيدة قريباً.
وأضاف الزق، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نؤكد على عدالة قضية الموظفين، حيث جرت عليهم كافة الاشتراطات الوظيفية"، مشدداً على أن المطلوب التعامل معهم كموظفين.
وتابع الزق: "يجب أن ننهي هذا الملف، الذي طال بشكل غير معقول، ونأمل من الجميع أن يدرك أن هؤلاء لهم أطفال وبيوت، يفترض التعامل معهم تماماً كما تم التعامل معهم منذ البداية".
وأضاف الزق، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نؤكد على عدالة قضية الموظفين، حيث جرت عليهم كافة الاشتراطات الوظيفية"، مشدداً على أن المطلوب التعامل معهم كموظفين.
وتابع الزق: "يجب أن ننهي هذا الملف، الذي طال بشكل غير معقول، ونأمل من الجميع أن يدرك أن هؤلاء لهم أطفال وبيوت، يفترض التعامل معهم تماماً كما تم التعامل معهم منذ البداية".
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