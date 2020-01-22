الزق: أؤكد رسمياً أن هناك وجهة إيجابية للتعامل مع تفريغات 2005

قال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق: إنه يؤكد رسمياً أن هناك وجهة إيجابية للتعامل مع قضية ملف تفريغات 2005، معبراً عن أمنياته بسماع أخبار جيدة قريباً.وأضاف الزق، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نؤكد على عدالة قضية الموظفين، حيث جرت عليهم كافة الاشتراطات الوظيفية"، مشدداً على أن المطلوب التعامل معهم كموظفين.وتابع الزق: "يجب أن ننهي هذا الملف، الذي طال بشكل غير معقول، ونأمل من الجميع أن يدرك أن هؤلاء لهم أطفال وبيوت، يفترض التعامل معهم تماماً كما تم التعامل معهم منذ البداية".