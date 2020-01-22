مستشار اشتية: نعمل بجهد كبير لإنهاء ملف التقاعد المالي

قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، إن الحكومة تعمل بجهد كبير؛ لإنهاء ملف التقاعد المالي في قطاع غزة.



وأضاف الأتيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "التقاعد المالي غير قانوني، وقد شُكلت لجنة بقطاع غزة، وأُعيق عملها، ولكنها الآن تعمل؛ لإنهاء ملفات قطاع غزة، وملف التقاعد المالي سينتهي".



وتابع الأتيرة: "الكل يعمل بجهد كبير؛ لإنهاء هذا الملف، ونعمل بجهد لاستقاء المعلومات بملف موظفي غزة، من هو على رأس عمله، ومن هو خارج غزة".



وأكمل الأتيرة: "الكل مُصر على إنهاء هذه الملفات، بما لا يُظلم أحد، قد تأخذ الإجراءات شهراً أو شهرين؛ لكن سينتهي الأمر، وأنا واثق بذلك، وهناك جهود حثيثة تبذل في هذا الجانب".



واستطرد الأتيرة: "لجنة تحديث البيانات، واجهت صعوبات، ولو أكملت عملها في الفترة السابقة؛ لكان انتهى الموضوع، والآن ومن مصلحتنا جميعاً إنهاء هذه الملفات".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال