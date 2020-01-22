شؤون فلسطينية

الخضري: 90% من نساء غزة يُعانين من البطالة

الخضري: 90% من نساء غزة يُعانين من البطالة
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
أكد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تتفاقم بشكل كبير، وهناك أكثر من 70%، من الأسر الفلسطينية في القطاع، طالها الفقر والبطالة بشكل كبير جداً، خاصة بعد الحروب الثلاثة على القطاع.

وقال الخضري لـ"دنيا الوطن": إن نسبة الفقر وصلت إلى 85%، والبطالة وصلت نسبتها إلى 60% في القطاع، ونسبة البطالة لدى الشباب وصلت إلى 70%، والنساء 90%، وهذه أرقام غاية في الخطورة، مضيفاً: "خرجنا من عام 2019، وبدأنا عام 2020، بدون أي حراك أو أي إنجازات التي من الممكن أن تنقذ الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى نقص السيولة المرتفع لدى المواطنين".

وأوضح أن وكالة (أونروا) تعاني من أزمة كبيرة، جراء وقف الدعم الأميركي لها، في محاولةً لإجهاضها، ونحن نطالب المجتمع الدولي بتشكيل شبكة أمان دولية، وأن من أعطى الموافقة لـ (أونروا) بالجمعية العامة بتفويض لمدة ثلاث سنوات، يجب أن يعمل على الدعم المالي لهذا التفويض، حتى تستطيع (أونروا) أن تقدم خدماتها بشكل حر، وأنها كانت تقدم لسكان القطاع مساعدات لما يقارب مليون ومئة ألف لاجئ، والآن هناك ما يقرب من (100-200) ألف لاجئ، ينتظرون الدخلول ضمن هذه المساعدات. 

وأشار إلى أن إنهاء الحصار الإسرائيلي، هو البوابة الحقيقية نحو تغيير الواقع، الذي يعيشه الفلسطينيون، والعمل على فتح المعابر، حيث يتم انعاش الوضع الاقتصادي فيه، وربط قطاع غزة مع الضفة الغربية، عبر الممر الآمن، وهو حق فلسطيني ومعطل بشكل كامل، إضافةً إلى دعم القطاعات الحيوية والطبية والبنية التحتية، والعمل على الوحدة الوطنية؛ لمواجهة الحصار.

أخبار ذات صلة

الزق: أؤكد رسمياً أن هناك وجهة إيجابية للتعامل مع تفريغات 2005

الزق: أؤكد رسمياً أن هناك وجهة إيجابية للتعامل مع تفريغات 2005

طالع: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

طالع: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

هل يكون عام 2020 عام الاعتراف بدولة فلسطين؟

هل يكون عام 2020 عام الاعتراف بدولة فلسطين؟

مستشار اشتية: نعمل بجهد كبير لإنهاء ملف التقاعد المالي

مستشار اشتية: نعمل بجهد كبير لإنهاء ملف التقاعد المالي

سفير فلسطين بفرنسا: ماكرون يُريد تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية

سفير فلسطين بفرنسا: ماكرون يُريد تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية

الحكومة الفلسطينية تُعلّق على تلويح الأحزاب الإسرائيلية بضم الأغوار

الحكومة الفلسطينية تُعلّق على تلويح الأحزاب الإسرائيلية بضم الأغوار

حمد تبحث دور المرأة بإدارة مخاطر الكوارث

حمد تبحث دور المرأة بإدارة مخاطر الكوارث

وصول نائب السفير القطري إلى القطاع عبر معبر بيت حانون

وصول نائب السفير القطري إلى القطاع عبر معبر بيت حانون

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الحكومة الفلسطينية تُعلّق على تلويح الأحزاب الإسرائيلية بضم الأغوار

الحكومة الفلسطينية تُعلّق على تلويح الأحزاب الإسرائيلية بضم الأغوار

حمد تبحث دور المرأة بإدارة مخاطر الكوارث

حمد تبحث دور المرأة بإدارة مخاطر الكوارث

وصول نائب السفير القطري إلى القطاع عبر معبر بيت حانون

وصول نائب السفير القطري إلى القطاع عبر معبر بيت حانون

اشتية: هدفنا خلق فرص عمل تُساهم بتعزيز تمسك الشباب بالأرض والبقاء عليها

اشتية: هدفنا خلق فرص عمل تُساهم بتعزيز تمسك الشباب بالأرض والبقاء عليها

الاحتلال يُحوّل أمين سر حركة فتح بإقليم شمال الخليل للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحوّل أمين سر حركة فتح بإقليم شمال الخليل للاعتقال الإداري

حماس تُعلّق على تصريحات غانتس ونتنياهو بشأن ضم غور الأردن

حماس تُعلّق على تصريحات غانتس ونتنياهو بشأن ضم غور الأردن

بشهادة أسيرين منهم.. هيئة الأسرى تعرض معاناة القاصرين لليوم التاسع على التوالي

بشهادة أسيرين منهم.. هيئة الأسرى تعرض معاناة القاصرين لليوم التاسع على التوالي

اشتية: الاعتراف الأوروبي بفلسطين ضرورة في ظل التهديدات الإسرائيلية بالضم

اشتية: الاعتراف الأوروبي بفلسطين ضرورة في ظل التهديدات الإسرائيلية بالضم

منوعات

خالد نبوي يتعرض لأزمة قلبية

خالد نبوي يتعرض لأزمة قلبية

القضاء الفرنسي يفاجئ سعد لمجرد بقرار جديد

القضاء الفرنسي يفاجئ سعد لمجرد بقرار جديد

في ظهور نادر.. لبني عبدالعزيز تدخل في نوبة بكاء خلال عزاء ماجدة

في ظهور نادر.. لبني عبدالعزيز تدخل في نوبة بكاء خلال عزاء ماجدة

براد بيت يهاجم أنجلينا جولي علناً

براد بيت يهاجم أنجلينا جولي علناً

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ&#34;ليرة واحدة&#34; تضامناً دعماً لـ&#34;الليرة السورية&#34;

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ"ليرة واحدة" تضامناً دعماً لـ"الليرة السورية"

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: &#34;تبدو مثل دمية&#34;

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: "تبدو مثل دمية"

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيص مرضها بسرطان الدم؟

ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيص مرضها بسرطان الدم؟

شاهد: أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب سؤال لزوجته

شاهد: أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب سؤال لزوجته

متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة بآخر حفلاتها؟

متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة بآخر حفلاتها؟

عربي

معركة &#34;الجراد&#34; بالسعودية.. 30 فرقة ميدانية وطائرة للرش الجوي

معركة "الجراد" بالسعودية.. 30 فرقة ميدانية وطائرة للرش الجوي

&#34;السيادي&#34; بالسودان يعلن اعتماد ثلاثة وزراء دولة

"السيادي" بالسودان يعلن اعتماد ثلاثة وزراء دولة

أول تصريح لرئيس الوزراء اللبناني الجديد بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة

أول تصريح لرئيس الوزراء اللبناني الجديد بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة

بالفيديو: الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دياب

بالفيديو: الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دياب