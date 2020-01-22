الحكومة الفلسطينية تعلق على تلويح الأحزاب الإسرائيلية بضم الأغوار

حكومة الدكتور محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، تلويح أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف بضم الأغوار، في إطار السجال الانتخابي بينها لكسب أصوات الناخبين قبيل الانتخابات الإسرائيلية الثالثة، بأنه يحمل نذر مخاطر كبيرة من شأن الإقدام عليها، أن يدخل المنطقة في دوامة جديدة من الصراع الذي سيهدد الأمن والسلم الدوليين.



وطالبت الحكومة، في بيان صدر الليلة عن المتحدث الرسمي باسمها إبراهيم ملحم، دول العالم لا سيما الدول المشاركة في الدورة الـ 50 للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في دافوس بسويسرا، بالمبادرة باتخاذ إجراءات وقائية مانعة للخطوة الإسرائيلية المرتقبة، تتمثل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وأن تحذو حذو السويد التي شكل اعترافها بدولة فلسطين نموذجا لتحويل المواقف والقناعات السياسية إلى أفعال، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه سيعمل من أجل ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات (كنيست)، التي ستُجرى في الثاني من آذار/ مارس المقبل، "وإلى ذلك الحين، سنهتم بتطوير هذه المنطقة".



وأضاف غانتس، وفق موقع (عرب 48): "أننا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، حيث جاءت أقوال غانتس هذه، خلال جولة في غور الأردن مع أعضاء في كتلته، وبينهم عضو كنيست، موشيه يعالون.



وعقب زعيم حزب (الليكود) ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريح غانتس، قائلاً: "لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع في كنيست، بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء".