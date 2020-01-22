معركة "الجراد" بالسعودية.. 30 فرقة ميدانية وطائرة للرش الجوي











رام الله - دنيا الوطنكثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية إجراءاتها لمكافحة "الجراد" بمحافظة "القنفذة" إثر تضرر المحاصيل من أسرابه، وأوفدت 30 فرقة ميدانية، وطائرة للرش الجوي لمكافحة هذه الآفة.وذكر مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سعيد جار الله الغامدي، أن "الوزارة أقامت معسكرا بجنوب المحافظة وآخر بشمالها، بالإضافة لدعم من فروع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).وأكد، أن "أعمال مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، ستستمر بهدف القضاء على الآفة الزراعية، بمتابعة وإشراف فرع الوزارة بالمنطقة، ومركز المكافحة بالمحافظة".وبيّن الغامدي، أن أسراب الجراد القادمة لمحافظة القنفذة من شرق إفريقيا عن طريق البحر، بلغت أكثر من 7 أسراب.وزار مختصون من هيئة "أبوظبي" للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الكويت، معسكر مكافحة الجراد بمحافظة القنفذة، للتدريب الميداني على أعمال المكافحة والاستكشاف، والاستفادة من الخبرات.