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زينة عكر عدرا.. أول إمرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي

زينة عكر عدرا.. أول إمرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي
زينة عكر عدرا وزيرة الدفاع اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
تم الإعلان في لبنان مساء أمس الثلاثاء، عن الحكومة اللبنانية الجديدة، وتشمل ست وزيرات، بينهن زينة عكر عدرا.

وعُينت عدرا في منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، لتصبح أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي.

ومن قبل لم يكن اسم وزيرة الدفاع اللبنانية معروفا على الساحة السياسية اللبنانية، فزينة عكر عدرا، سليلة أسرة مسيحية أرثوذوكسية، ورشحت من قبل تكتل "لبنان القوى" برئاسة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا رجل الأعمال اللبناني المعروف ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

والتمثيل النسوي في الحكومة اللبنانية الجديدة لم يقتصر على عدرا، حيث ضمت خمس وزيرات هنّ منال عبد الصمد وزيرة الإعلام، وغادة شريم وزيرة المهجرين، ولميا يمين الدويهي وزيرة العمل، وماري كلود نجم وزيرة العدل، وفرتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة.

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