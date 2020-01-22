حمد تبحث دور المرأة بإدارة مخاطر الكوراث

حمد تبحث دور المرأة في إدارة مخاطر الكوراث

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رام الله - دنيا الوطن

بحثت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع منسق المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث الدكتور محمد عودة، ومديرة وحدة النوع الإجتماعي في المركز سماح عرقاوي، سبل وآليات التنسيق لدور المرأة.



وأكدت د. حمد على أهمية التعاون في هذا الموضوع القطاعي مع كافة مكونات المجتمع، بمفهوم شمولي، يتناول مأسسة العمل، التوعية والتدريب، وتوزيع الأدوار، والخدمات والمعالجات.



وأطلع د. عودة الوزيرة د. حمد على مراحل العمل على إدارة مخاطر الكوارث، وصولاً لقرار مجلس الوزراء بإنشاء الفريق الفني الوطني، والعمل على إصدار قانون خاص بشأن إدارة مخاطر الكوارث في دولة فلسطين، وإعتماد هيكلية المركز.



وإتفق الجانبان على سلسلة فعاليات قادمة لدمج المرأة في كافة المراحل، منها ورش عمل لمناقشة مقترح القانون، والتخطيط المشترك لبرنامج التوعية، وتحديد أولويات وأدوار النساء في إدارة مخاطر الكوارث.



