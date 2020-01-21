وصول نائب السفير القطري إلى القطاع عبر معبر بيت حانون





واعتاد الحردان منذ عدة أشهر، أن يصل إلى القطاع في مثل هذا الوقت شهرياً، للإشراف على صرف المنحة القطرية لعشرات الآلاف من الأسرة الفقيرة بقيمة 100 دولار.















رام الله - دنيا الوطنوصل خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، خالد الحردان، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/إيرز.أفاد بذلك رئيس قسم الوفود، رائد إياد الطويل بشرطة المرور والنجدة، بغزة.