وصول نائب السفير القطري إلى القطاع عبر معبر بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
وصل خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، خالد الحردان، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/إيرز.
أفاد بذلك رئيس قسم الوفود، رائد إياد الطويل بشرطة المرور والنجدة، بغزة.
وصل خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، خالد الحردان، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/إيرز.
أفاد بذلك رئيس قسم الوفود، رائد إياد الطويل بشرطة المرور والنجدة، بغزة.
واعتاد الحردان منذ عدة أشهر، أن يصل إلى القطاع في مثل هذا الوقت شهرياً، للإشراف على صرف المنحة القطرية لعشرات الآلاف من الأسرة الفقيرة بقيمة 100 دولار.
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