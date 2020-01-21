الاحتلال يحول أمين سر حركة فتح بإقليم شمال الخليل للاعتقال الإداري



وفي الفترة الأخيرة اعتقل الاحتلال ثلاثة من أبناء أخوته وهم الآن رهن الاعتقال.



واعتبر نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، أن قرارات الاعتقال الإداري التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق قيادات العمل الميداني في حركة فتح تهدف إلى القضاء على نشاطهم الشعبي مع الجماهير الفلسطيني الرافضة لـ(صفقة القرن) ومخطات الاحتلال الهادفه الى تصفية القضية الفلسطينية.



ومنذ عدة أشهر ارتفعت وتيرة الهجمة المسعورة بحق قيادات حركة فتح وأمناء السر في المحافظات وتعرض الأخ شادي مطور أمين سر حركة فتح في القدس، وتحويل الأخ نبيل أبو قبيطة أمين سر إقليم يطا إلى الاعتقال الإداري وعدد من الأخوة من أعضاء قيادة الأقاليم في الضفة الغربية.



رام الله - دنيا الوطنأفاد امجد النجار، مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، ان مخابرات الاحتلال أصدرت قراراً بتحويل أمين سر حركة فتح في إقليم شمال الخليل هاني جهارة الى الاعتقال الإداري.وأوضح النجار في بيان وصل "دنيا الوطن": أن جيش الاحتلال كان قد داه منزل امين سر فتح في شمال الخليل هاني جعارة في ساعه متأخرة من الليل وقام باعتقاله بعدان عاث خرابا وتفتيشا في بيته.يذكر ان الأخ هاني جعارة من قيادات الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى وتعرض للاعتقال 13 مرة من قبل الاحتلال وهو شقيق القائد في كتائب شهداء الأقصى جهاد جعارة المبعد الى ايرلندا.