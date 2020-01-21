شاهد: لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي لثلاثة فلسطينيين اجتازوا السياج جنوب القطاع











ولم يصدر الجانب الفلسطيني، إن كان طبياً أو أمنياً، أي بيان بخصوص هذا الاستهداف.

رام الله - دنيا الوطننشر الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر استهدافه لثلاثة فلسطينيين، اجتازوا السياج الأمني من جنوب قطاع غزة، نحو إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء: إن قوات الجيش، رصدت ثلاثة أشخاص "اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة"، ودخلوا إلى منطقة وعرة في منطقة الحدود، فيما تحدث صحفي إسرائيلي عن قتلهم.وأضاف المتحدث باسم الجيش: هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن "المشتبه بهم" الذين ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات، وفق زعمه.وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين، أطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم، ورصدوا إصابتهم.بدوره، قال الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير: إن الأشخاص الثلاثة، عبروا مسافة 400 متر تحت غطاء الطقس، فيما أطلقت قوة "كفير" والدبابات النار عليهم، وتم "تصفيتهم".