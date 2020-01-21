شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي لثلاثة فلسطينيين اجتازوا السياج جنوب القطاع

شاهد: لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي لثلاثة فلسطينيين اجتازوا السياج جنوب القطاع
حدود بين غزة وإسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نشر الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر استهدافه لثلاثة فلسطينيين، اجتازوا السياج الأمني من جنوب قطاع غزة، نحو إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء: إن قوات الجيش، رصدت ثلاثة أشخاص "اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة"، ودخلوا إلى منطقة وعرة في منطقة الحدود، فيما تحدث صحفي إسرائيلي عن قتلهم.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن "المشتبه بهم" الذين ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات، وفق زعمه.

وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين، أطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم، ورصدوا إصابتهم.

بدوره، قال الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير: إن الأشخاص الثلاثة، عبروا مسافة 400 متر تحت غطاء الطقس، فيما أطلقت قوة "كفير" والدبابات النار عليهم، وتم "تصفيتهم".

ولم يصدر الجانب الفلسطيني، إن كان طبياً أو أمنياً، أي بيان بخصوص هذا الاستهداف.

 

أخبار ذات صلة

اشتية: هدفنا خلق فرص عمل تساهم بتعزيز تمسك الشباب بالأرض والبقاء عليها

اشتية: هدفنا خلق فرص عمل تساهم بتعزيز تمسك الشباب بالأرض والبقاء عليها

الاحتلال يحول أمين سر حركة فتح بإقليم شمال الخليل للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أمين سر حركة فتح بإقليم شمال الخليل للاعتقال الإداري

الطقس: استمرار الأجواء شديدة البرودة حتى يوم السبت

الطقس: استمرار الأجواء شديدة البرودة حتى يوم السبت

حماس تعلق على تصريحات غانتس ونتنياهو بشأن ضم غور الأردن

حماس تعلق على تصريحات غانتس ونتنياهو بشأن ضم غور الأردن

الجيش الإسرائيلي يستهدف ثلاثة أشخاص &#34;اجتازوا&#34; الحدود من جنوب القطاع

الجيش الإسرائيلي يستهدف ثلاثة أشخاص "اجتازوا" الحدود من جنوب القطاع

بشهادة أسيرين منهم.. هيئة الأسرى تعرض معاناة القاصرين لليوم التاسع على التوالي

بشهادة أسيرين منهم.. هيئة الأسرى تعرض معاناة القاصرين لليوم التاسع على التوالي

اشتية: الاعتراف الأوروبي بفلسطين ضرورة في ظل التهديدات الإسرائيلية بالضم

اشتية: الاعتراف الأوروبي بفلسطين ضرورة في ظل التهديدات الإسرائيلية بالضم

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وغانتس بشأن غور الأردن تهديد للسلم والاستقرار

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وغانتس بشأن غور الأردن تهديد للسلم والاستقرار

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

اشتية: هدفنا خلق فرص عمل تساهم بتعزيز تمسك الشباب بالأرض والبقاء عليها

اشتية: هدفنا خلق فرص عمل تساهم بتعزيز تمسك الشباب بالأرض والبقاء عليها

الاحتلال يحول أمين سر حركة فتح بإقليم شمال الخليل للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أمين سر حركة فتح بإقليم شمال الخليل للاعتقال الإداري

اشتية: الاعتراف الأوروبي بفلسطين ضرورة في ظل التهديدات الإسرائيلية بالضم

اشتية: الاعتراف الأوروبي بفلسطين ضرورة في ظل التهديدات الإسرائيلية بالضم

إطلاق مبادرة &#34;عالأرض&#34; للتصدي للأنشطة الاستيطانية عالمياً ومحلياً

إطلاق مبادرة "عالأرض" للتصدي للأنشطة الاستيطانية عالمياً ومحلياً

نادي الأسير: الاحتلال يتجه نحو إصدار قرار يمنع وجود ممثلين للأطفال الأسرى

نادي الأسير: الاحتلال يتجه نحو إصدار قرار يمنع وجود ممثلين للأطفال الأسرى

نيابة قلقيلية تُحاكم ثلاثة مدانين بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة

نيابة قلقيلية تُحاكم ثلاثة مدانين بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية ويستدعي اثنين آخرين من الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية ويستدعي اثنين آخرين من الخليل

اللحام: ضريبة حماس على معبر إيرز جعلت المواطنين كأنهم من دولة أخرى

اللحام: ضريبة حماس على معبر إيرز جعلت المواطنين كأنهم من دولة أخرى

منوعات

في ظهور نادر.. لبني عبدالعزيز تدخل في نوبة بكاء خلال عزاء ماجدة

في ظهور نادر.. لبني عبدالعزيز تدخل في نوبة بكاء خلال عزاء ماجدة

براد بيت يهاجم أنجلينا جولي علناً

براد بيت يهاجم أنجلينا جولي علناً

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ&#34;ليرة واحدة&#34; تضامناً دعماً لـ&#34;الليرة السورية&#34;

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ"ليرة واحدة" تضامناً دعماً لـ"الليرة السورية"

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: &#34;تبدو مثل دمية&#34;

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: "تبدو مثل دمية"

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيص مرضها بسرطان الدم؟

ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيص مرضها بسرطان الدم؟

شاهد: أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب سؤال لزوجته

شاهد: أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب سؤال لزوجته

متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة بآخر حفلاتها؟

متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة بآخر حفلاتها؟

بطلة تحرش عمرو وردة تقاضي تامر أمين في دبي وتطالب بتعويض ضخم

بطلة تحرش عمرو وردة تقاضي تامر أمين في دبي وتطالب بتعويض ضخم

أجبرها على زيادة وزنها.. سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد ثلاث سنوات

أجبرها على زيادة وزنها.. سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد ثلاث سنوات

عربي

&#34;السيادي&#34; بالسودان يعلن اعتماد ثلاثة وزراء دولة

"السيادي" بالسودان يعلن اعتماد ثلاثة وزراء دولة

أول تصريح لرئيس الوزراء اللبناني الجديد بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة

أول تصريح لرئيس الوزراء اللبناني الجديد بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة

وزير لبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

وزير لبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

الخرطوم تُحقق بشأن &#34;دفن نفايات نووية إيرانية في السودان&#34;

الخرطوم تُحقق بشأن "دفن نفايات نووية إيرانية في السودان"