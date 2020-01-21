بوتين يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين



وقدم مدفيديف، الأربعاء، استقالة حكومته، على خلفية اقتراح بوتين إجراء تعديلات على الدستور، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة تعزز من سلطة رئيس الوزراء والبرلمان على حساب منصب الرئيس الذي يتركه بوتين في 2024.



رام الله - دنيا الوطنصادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، خلفا لدميتري مدفيديف.وبقي سيرغي لافروف في منصبه وزيرا للخارجية، وسيرغي شويغو وزيرا للدفاع، وألكسندر نوفاك وزيرا للطاقة، وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.وتم تخفيض عدد نواب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة من 10 إلى 9 نواب، وفق ما ذكرت وكالة أنباء (الأناضول)، ويصادق البرلمان الروسي "الدوما"، يوم الخميس، على تكليف ميشوستين برئاسة الوزراء خلفا لمدفيديف.وأيد "الدوما" بأغلبية الأصوات اختيار الرئيس بوتين، رئيس هيئة الضرائب الفدرالية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء.