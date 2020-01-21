أول تصريح لرئيس الوزراء اللبناني الجديد بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء اللبناني الجديد، حسان دياب: إن الحكومة التي تم تشكيلها، حكومة اختصاصيين وليست حزبية، لافتا إلى أن المتظاهرين كسروا حاجز الطائفية.



وأكد في مؤتمر صحفي عقده بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، أنه سيتم تنظيم انتخابات جديدة بعد تعديل قانون الانتخابات، كما تعهد باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء، مشددا على أن وزراء الحكومة سينحازون لمطالب الشعب اللبناني، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأشار إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان ودعم الجيش والقوى الأمنية، مضيفا: "أحيي الانتفاضة التي دفعت نحو انتصار لبنان".