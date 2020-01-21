بالفيديو: الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دياب













رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، محمود مَكيّة مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مراسيم تتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية.وأعلن وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية، مرسوماً بقبول استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، بالإضافة إلى مرسوم بتسمية حسان دياب، رئيسا للحكومة اللبنانية.ووفق ما أعلنت قناة (العربية) فإن تشكيلة الحكومة اللبنانية، تشمل ناصيف حتي، وزيراً للخارجية، وغازي وزني وزيراً للمالية، وزينة عكر وزيرة للدفاع.