مال وأعمال

اشتية يبحث مع وزير التجارة الماليزي توسيع العلاقات التجارية

اشتية يبحث مع وزير التجارة الماليزي توسيع العلاقات التجارية
رئيس الوزراء مع وزير التجارة الماليزي
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داريل لايكنج، توسيع العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح أفاق الاستثمار في فلسطين بتعاون وشراكة ما بين القطاعين الخاصين في ماليزيا وفلسطين.

وأطلع اشتية الوزير الماليزي، خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 50 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، بحضور سفير فلسطين لدى سويسرا ابراهيم خريشي، على إمكانيات الاستثمار في فلسطين لا سيما القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة، وكذلك السياحة والطاقة النظيفة.

من جانب آخر، دعا اشتية الوزير الماليزي للاستثمار في برامج تدريب الشباب وتأسيس الأعمال والمشاريع، وبرمجة الحاسوب والترميز، مطلعا إياه على جهود الحكومة في هذا السياق لإعادة صياغة مهارات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.

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