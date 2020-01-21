الطقس: استمرار الأجواء شديدة البرودة حتى يوم السبت

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو يوم الأربعاء غائماً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الوسطى والجنوبية تضعف فرصة الهطول ليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق نهاراً وخلال ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بمنخفض جوي وتسقط أمطار متفرقة مساءً تشتد خلال ساعات الليل، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرَد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- تدني مدى الرؤيا الافقية . 2 - تشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: