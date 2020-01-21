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شؤون فلسطينية

حماس تعلق على تصريحات غانتس ونتنياهو بشأن ضم غور الأردن

حماس تعلق على تصريحات غانتس ونتنياهو بشأن ضم غور الأردن
أراضي في الأغوار - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء: إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، ضمّ المستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية، لإسرائيل، وتنافسهم لتنفيذ ذلك، هو استمرار لسياسة الاحتلال العدوانية القائمة على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ونهب مقدراته والاستيلاء على أراضيه لفرض أمرٍ واقعٍ يفضي إلى قيام الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن استمرار السلطة الفلسطينية بالتسويق لأوهام السلام، والتنسيق الأمني مع "العدو" لملاحقة المقاومة وتصفيتها، وغياب القرارات والمواقف الإقليمية والدولية الرادعة للاحتلال الإسرائيلي وتسارع وتيرة التطبيع معه شجعته على مثل هذه الإجراءات الانتهاكات.

وتابع: "كل هذه الإجراءات العدوانية لن نسلم بها ولن تغير من الواقع شيء، بل ستشكل حافزاً لشعبنا الفلسطيني لمواصلة مشواره النضالي والكفاحي لمواجهة هذه المخططات ومقاومتها وتثبيت الحق الفلسطيني والدفاع عنه.

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