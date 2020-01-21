الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إصابة ثلاثة أشخاص "اجتازوا" الحدود من جنوب القطاع

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء: إن قوات الجيش رصدت ثلاثة أشخاص "اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة"، ودخلوا إلى منطقة واعرة في منطقة الحدود.





وأضاف: هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن "المشتبه فيهم" الذين ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات، وفق زعمه.



