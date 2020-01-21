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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إصابة ثلاثة أشخاص "اجتازوا" الحدود من جنوب القطاع

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إصابة ثلاثة أشخاص "اجتازوا" الحدود من جنوب القطاع
حدود بين غزة وإسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء: إن قوات الجيش رصدت ثلاثة أشخاص "اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة"، ودخلوا إلى منطقة واعرة في منطقة الحدود.

وأضاف: هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن "المشتبه فيهم" الذين ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات، وفق زعمه.

وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين، أطلقوا النار باتجاه المشتبه فيهم، ورصدوا إصابتهم.

وقال الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير: إن الأشخاص الثلاثة عبروا مسافة 400 متر تحت غطاء الطقس، فما أطلقت قوة "كفير" والدبابات النار عليهم، وتم "تصفيتهم".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش، بعدما تسللوا من وسط القطاع نحو إسرائيل.

وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن "دبابة تابعة للجيش أطلقت النار نحو ثلاثة فلسطينيين تسللوا من وسط قطاع غزة نحو الداخل، وتم تحديد إصابتهم".

في السياق، قالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الفلسطينيين الثلاثة، تسللوا للداخل، وهاجموا قوة من الجيش، وتم الرد عليهم، وفق زعمها.

ولم تصدر أي جهة فلسطينية طبية أو أمنية، حتى اللحظة موقفاً أو تصريحاً حول الحادث.

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