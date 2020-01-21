الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وغانتس بشأن غور الأردن تهديد للسلم والاستقرار

وأضاف غانتس، وفق موقع (عرب 48): "أننا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، حيث جاءت أقوال غانتس هذه، خلال جولة في غور الأردن مع أعضاء في كتلته، وبينهم عضو كنيست، موشيه يعالون.



وعقب زعيم حزب (الليكود) ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريح غانتس، قائلاً: "لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع في كنيست، بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء".



رام الله - دنيا الوطنتعقيبا على التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني غانتس، والمتعلقة بضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات، أكدت الرئاسة أن مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، الأمر الذي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريحات نقلتها الوكالة الفلسطينية الرسمية: إن الرئاسة تحذر الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك على مجمل العلاقات الفلسطينية –الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه المواقف الإسرائيلية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.وقال زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه سيعمل من أجل ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات (كنيست)، التي ستُجرى في الثاني من آذار/ مارس المقبل، "وإلى ذلك الحين، سنهتم بتطوير هذه المنطقة".