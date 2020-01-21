شؤون فلسطينية

اشتية يوضح القضايا التي سيبحثها الرئيس عباس مع بوتين

اشتية يوضح القضايا التي سيبحثها الرئيس عباس مع بوتين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء، د. محمد أشتية، أن الرئيس محمود عباس، سيبحث خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، موضوع الاحتلال الإسرائيلي، والانتخابات في فلسطين، والوضع في سوريا.

وقال في تصريحات لوكالة (سبوتنيك) الروسية: "رئيسنا صديق للرئيس بوتين... وسياسياً تتوافق وجهات نظرنا فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لذلك، سيتحدثا عن هذه القضايا، وكذلك كيف سيتطور الوضع في الشرق الأوسط، بعد الانتخابات في الثاني من آذار/ مارس".

وتابع: "كما سيتطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية المتعلقة بسوريا ولبنان، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا، لأنه لا يزال هناك الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين: أن بوتين، وخلال زيارته لإسرائيل، سيقوم بزيارة بيت لحم، حيث يلتقي القيادة الفلسطينية.

وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم زيارة بيت لحم: "نعم، من المقرر أيضاً الاجتماع مع القيادة الفلسطينية".

ومن المقرر، أن يزور الرئيس الروسي فلسطين يوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير الجاري.

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