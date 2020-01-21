مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ النقاش في إجراءات محاكمة ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي مساء اليوم الثلاثاء، النقاش في إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب.



واستعرض المجلس المستندات الخاصة بآلية إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، وناقش الضوابط التي ستجري على أساسها محاكمته برلمانياً، وفق ما نقلت قناة (العربية).



يتبع..