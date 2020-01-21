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شؤون فلسطينية

تحذيرات من انهيار قطاع الدواجن بغزة خلال 72 ساعة

تحذيرات من انهيار قطاع الدواجن بغزة خلال 72 ساعة
دواجن - أرشيف
خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان
حذرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، من انهيار وشيك في قطاع الدواجن، خلال 72 ساعة، في حال استمرار أزمة الغاز المستفحلة في القطاع.

وقال رئيس النقابة، مروان الحلو في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن قطاع الدواجن يحتاج إلى 50 طناً من الغاز في فصل الشتاء، و30 طناً في فصل الصيف.

وأضاف: هناك ثلاثة ملايين صوص موجودة في المزارع، ولا يوجد أي مخزون على الإطلاق، والمزارعون على حافة الانهيار، وقطاع الدواجن في مهب الريح. 

وتابع الحلو: منذ بداية الأزمة، بدأنا نأخذ كمية 30 طناً توزعهم وزارة الزراعة بالتواصل مع النقابة، على كل المزارعين في القطاع، وبدأت الكمية تنقص حتى وصلت أمس إلى سبعة أطنان، وهذا لا يسد 10% من العجز الكلي.

وقال رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني: ناشدنا كل الجهات، والحكومة، والمسؤولين، وأصحاب القرار؛ لإنقاذنا من الوضع الصعب، والمزارع بدأ النفوق فيها بشكل كبير.

وشدّد الحلو على أنه لا يوجد إحصائية للنفوق حتى الآن، ولكن في الشمال تم النفوق في بعض المزارع وبالآلاف، مؤكداً أننا نحن في مأزق، لأن رأس مال قطاع الدواجن من 60- 70 مليون دولار. 

وأكد أن درجة الحرارة، يجب أن تكون في مزارع الدواجن، 35 درجة مئوية، ونستخدم التدفئة على الغاز حتى تصل إلى هذه الدرجة.

وقال رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني: نحن ملتزمون طول 24 ساعة يومياً بأن تكون درجة الحراة 35 درجة مئوية، وإذا نقصت لساعات معدودة عن ذلك، تبدأ الأمراض تنتشر في الدواجن.

وأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، دخول عشر شاحنات من الغاز المصري، الخاص بالمنازل إلى القطاع.

وقالت الوزارة، وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أنه تم دخول عشر شاحنات بحمولة 20 طناً لكل شاحنة من مصر إلى قطاع غزة، مساء اليوم.

وأضافت الوزارة: "الأسعار كما هي تتراوح ما بين (54- 55) شيكلاً كحد أقصى".

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