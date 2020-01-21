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نيابة قلقيلية تُحاكم ثلاثة مدانين بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة

نيابة قلقيلية تُحاكم ثلاثة مدانين بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة بداية قلقيلية، برئاسة القاضي فطيم سيف، وعضوية القاضي محمد حنتولي، والقاضي داوود إبراهيم، واستناداً إلى التحقيقات، التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة قلقيلية، أمجد السويطي، المتهم الأول (م، أ) والمتهم الثاني (أ، أ) والمتهم الثالث (إ، ح) بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة.

وخالف المتهمون أحكام المادة 240 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليهم المحكمة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات.

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