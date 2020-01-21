ترامب يُحذر أصحاب "نهاية العالم"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمن وصفهم "أنبياء الشؤم"، الذين يحذّرون من أن العالم على شفير أزمة بيئية كبيرة.



وخلال خطابه في منتدى (دافوس) الاقتصادي، قال ترامب "أنا مؤمن كبير جداً بالبيئة"، مضيفاً "لكن علينا رفض أنبياء الشؤم الأزليين، وتنبؤاتهم بنهاية العالم"، وفق ما نقلت (سكاي نيوز).



وجاء تنديد ترامب بعد ساعات على مخاطبة الفتاة السويدية المدافعة عن البيئة، غريتا تونبرغ، منتدى دافوس، حيث أشارت إلى أن الحكومات لم تقم "بشيء" لمواجهة التغير المناخي.



وعن الاتفاق التجاري مع الصين، ذكر ترامب "الاتفاق مع الصين في مرحلته الأولى، وستكون هناك مرحلة ثانية".



وأضاف ترامب: "وافقت الصين على أن تتخذ تدابير وإجراءات لم تكن لتقوم بها من قبل.. كما وضعنا عدداً من من المعاير لضمان تطبيق القانون".