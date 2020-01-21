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وزير لبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

وزير لبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة
حسان دياب
رام الله - دنيا الوطن
 أكد وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، قرب إعلان الحكومة الجديدة، التي يرأسها حسان دياب.

وقال حسن خليل، في تغريدة على حسابه في (تويتر): "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، مؤكدا أن "رئيس البرلمان نبيه بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها".

وأضاف: "كان بري على تواصل مع الجميع طوال اليوم وتيار المردة جزء منها وحزب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبدا".

من جهته، قال النائب جميل السيد: إنه "بعدما أبلغ حزب الله الجميع أنه قام بواجباته لتأمين التوافق في تشكيل الحكومة داعيا إلى إكمال مساعيهم في ما بينهم ومع الرئيس المكلف، حصلت تنازلات متبادلة مساء اليوم من قبل مختلف الأطراف وتحلحلت".

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