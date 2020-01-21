دولي

الأمن اللبناني يعتقل مراسل صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية

الأمن اللبناني يعتقل مراسل صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية
من احتجاجات لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أوقف الأمن اللبناني، صحفيًا أمريكيًا، كان ينقل مشاهد بث حي للتظاهرات الجارية في وسط بيروت لصالح صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.

ووفق موقع (ليبانون ديبايت)، فقد بثت الصحيفة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي 19 كانون الثاني/ يناير، عبر خاصية البث المباشر بموقع (فيسبوك)، مشاهد من المواجهات الدائرة في محيط مجلس النواب وسط بيروت بين القوى الأمنية والمتظاهرين.

يشار إلى أن حالة من الهدوء الحذر سادت في بيروت، مع الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بعد موجة مواجهات اندلعت، ليومين بين محتجين وقوات الأمن، وأسفرت عن العديد من الإصابات.

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