الاحتلال يعتقل ثلاثة فتية ويستدعي اثنين آخرين من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ثلاثة فتية، واستدعت اثنين آخرين، من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة فتية محررين من مدينة الخليل، وهم: محسن محمد زعاقيق، ومالك عايش أبو مارية، وراشد بشار زعاقيق.



وأفاد أن الاحتلال، سلم بلاغات لمراجعة المخابرات، للشابين محمد موسى عوض (18 عاماً)، وسعد عدنان أحمد زعاقيق (18 عاماً).