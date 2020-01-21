المكتب الحركي للمعلمين: نطالب بتطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفي غزة

شعار المكتب الحركي المركزي للمعلمين

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رام الله - دنيا الوطن

طالب المكتب الحركي المركزي للمعلمين بالأقاليم الجنوبية، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ووزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، بإنصاف المعلمين في قطاع غزة، والتعامل معهم بحسب قانون الخدمة المدنية، ولوائحه الناظمة وتطبيقها تماماً، كما تُطبق علي الموظفين في الضفة الغربية.



وفي بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، طالب المكتب الحركي للمعلمين، بإلغاء التقاعد المالي، ورفع كل الخصومات المالية التي وصفوها بـ "الجائرة" عن الموظفين، وإعادة المستحقات كاملة وبأثر رجعي.



كما طالب المكتب الحركي بزيادة علاوة طبيعة العمل أسوة بمعلمي المحافظات الشمالية، وإنهاء ملف (2006-2007-2008)، وأيضاً إنهاء ملف الدرجات العالقة والمستحقات للمعلمين.



كما وطالب سائد ارزيقات، الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين؛ بالوقفة الجادة مع المعلمين في المحافظات الجنوبية، والمطالبة بحقوقهم أسوة بزملائهم المعلمين في المحافظات الشمالية.