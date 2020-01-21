الكيلة: مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة بحاجة للتسريع في تشغيله

قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء: إن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بغزة بحاجة للتسريع في تشغيله.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلة، بالسفير التركي لدى فلسطين أحمد ديمرير، ورئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق في فلسطين احمد رفيق شتنكايا، في مكتبها برام الله.



وبحث الاجتماع سبل التعاون بين البلدين لدعم القطاع الصحي في فلسطين، حيث أطلعتهم الوزيرة على الواقع الصحي في فلسطين، وأهم التحديات التي يوجهها، لا سيمها بفعل عراقيل الاحتلال ومحاولته منع أي تطوير في مراكز علاجنا.



وأكدت الوزيرة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، بحاجة للتسريع في تشغيله، لا سيما في ظل سعي الوزارة لتوطين خدمات العلاج والانفكاك الصحي عن الاحتلال، وتخفيف الضغط عن المشافي الأخرى في قطاع غزة.



وتطرق الاجتماع أيضاً، لبحث سبل التعاون في دعم وتطوير المستشفى الوطني في نابلس، ومستشفى طوباس التركي الحكومي، حيث أكدت الوزيرة على الدعم الكبير الذي توليه تركيا، حكومة وشعباً لفلسطين.



وهنأت د. الكيلة السفير التركي ديمرير، كسفيرٍ لدى تركيا في فلسطين، مشيدة بالدعم التركي الكبير لفلسطين، في مختلف المجالات التنموية والصحية.



رام الله - دنيا الوطن