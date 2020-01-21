غانتس: سنضم غور الأردن لإسرائيل بعد انتخابات الكنيست





وأضاف غانتس، وفق موقع (عرب 48): "أننا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، حيثجاءت أقوال غانتس هذه خلال جولة في غور الأردن مع أعضاء في كتلته وبينهم عضو الكنيست موشيه يعالون.





وعقب زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريح غانتس، قائلاً إنه "لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع في الكنيست. بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء".



وتطرق غانتس إلى "صفقة القرن"، التي يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرحها، قائلاً: إنه "آمل أن يبكّر الرئيس ترامب في نشر الخطة، لقد مرّت أسابيع.





وتحدث في الشرق الأوسط أمور دراماتيكية، وأنا بانتظار نشر الخطة"، وكان غانتس قد عبر، قبل أسابيع قليلة، عن معارضته لنشر "صفقة القرن"، واصفا نشرها قبل الانتخابات بأنه "تدخل سياسي بما يحدث في إسرائيل".



وكان نتنياهو تعهد قبل الانتخابات السابقة للكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي، بفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت، وقوبل هذا التصريح بتنديد أوروبي واسع وبالتعبير عن "قلق عميق"، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "إذا تم تطبيق هذا التصريح، فسيشكل ذلك خرقا خطيرا للقانون الدولي".



رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه سيعمل من أجل ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في الثاني من آذار/مارس المقبل، "وإلى ذلك الحين سنهتم بتطوير هذه المنطقة".