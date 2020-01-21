شؤون فلسطينية

الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين

الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين
محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ان العدالة لن تتحقق إلا بزوال الإحتلال عن دولة فلسطين ونيل الشعب الفلسطيني حريته الكاملة في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .

جاءت أقوال الهباش خلال كلمته في إفتتاح إجتماع مجلس إدارة برنامج سواسية 2 الخاص بدعم قطاع العدالة في دولة فلسطين بحضور منسق الشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة المقيم جيمي غولدربك ورئيس مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي عيسى أبو شرار والنائب العام أكرم الخطيب ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس ووكيل وزارة التنمية الإجتماعية داوود الديك ورئيس مكتب ممثلية هولندا في فلسطين كيس فان بار والقنصل السويدي في القدس جيسكا اولاسونومدير برنامج سواسية 2 المشترك كريستوفر ديكر .

وأكد قاضي القضاة خلال كلمته، التي وصلت "دنيا الوطن"، ان مؤسسات دولة فلسطين ماضية على طريق النهضة والتطور وعلى أسس واضحة يحكمها سيادة القانون ورسالتها تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من ظلم الإحتلال والإستيطان .

وأضاف أن دولة الإحتلال تسعى بكل الطرق لتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية ومنعها من القيام برسالتها في كافة مناطق الدولة الفلسطينية، ولكن ورغم الكل هذه الصعاب والمعيقات فإننا نسير بالإتجاه الصحيح ونؤدي عملنا رغم كل الظروف الصعبة التي يفرضها الإحتلال سواء من خلال الحواجز التي تفصل بين المدن والقرى الفلسطينية أو المستوطنات الغير شرعية التي تجثم على أراضينا وممتلكاتنا، مضيفاً أن الدولة الفلسطينية بمؤسساتها وبجهود أبناء شعبنا قادمة لا محالة ووأن الإحتلال إلى زوال.

وقدم الهباش شكره لجميع الشركاء والمانحين الذين يعملون مع مؤسسات قطاع العدالة جنباً إلى جنب نحو تطوير أداء هذا القطاع الهام الذي يحمي القانون ويفرض سيادته ، مطالباً المانحين والداعمين لدولة فلسطين بممارسة الضغوط الحقيقية على دولة الإحتلال لوقف الهجمة الشرسة والممنهجة على مؤسسات الدولة الفلسطينية والمواطنين وممتلكاتهم حتى تذعن دولة الإحتلال للقانون الدولي والشرعية الدولية التي أكدت على حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه .



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