أبو كرش: سيكون لنا سلسلة فعاليات إذا لم تستجب الحكومة والقيادة لمطالبنا

أكد الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أن الموظفين في قطاع غزة بانتظار رد الحكومة والقيادة الفلسطينية بشأن حل الملفات العالقة الخاصة بهم.



وقال أبو كرش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "القيادة الفلسطينية ورسالتنا موجهة مباشرة للرئيس محمود عباس على اعتبار أنه يمسك بزمام الأمور ولديه كل القرارات العالقة بالمحافظات الجنوبية".



وأضاف أبو كرش: "حال عدم الاستجابة سيكون لنا سلسلة فعاليات على الأرض إلى أن نصل لخيمة اعتصام مفتوحة وسيكون من أوسع وأضخم الحملات المطلبية على مستوى المحافظات الجنوبية".













خاص دنيا الوطن