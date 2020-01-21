شاهد: وزارة التنمية بغزة تنظم مؤتمر بعنوان الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي





وأكد جمال الرزي، مسئول قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية، مبدأ الشراكة والتشاركية في ظل الأوضاع التي نعيشها، وحالة الانقسام السياسي، الهجمة الشرسة من الاحتلال الإسرائيلي.



وأكمل الرزي، أن كل التحديات التي نوجهها على مستوى القضية الفلسطينية، هي بحاجة الى تكامل بحاجة الى تشارك، بحاجة للوحدة، أكثر من أي وقت ماضي.







وأضاف سرحان في تصريح خاص لـ "دينا الوطن": "نرى جميعاً أن الشراكة بضرورة تقديم كافة التسهيلات لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وإزالة العقبات التي توجهها، وخاصة أننا أمام عقبات مرتبطة بتدخل تشكيل ادارة مجالس هذه الجمعيات، وعقبة أخرى مرتبطة بمصادر التمويل، المساحات ضاقت كثيراً اتجاه مؤسسات المجتمع المدني.وأكد جمال الرزي، مسئول قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية، مبدأ الشراكة والتشاركية في ظل الأوضاع التي نعيشها، وحالة الانقسام السياسي، الهجمة الشرسة من الاحتلال الإسرائيلي.وأكمل الرزي، أن كل التحديات التي نوجهها على مستوى القضية الفلسطينية، هي بحاجة الى تكامل بحاجة الى تشارك، بحاجة للوحدة، أكثر من أي وقت ماضي.

خاص دنيا الوطن - مصطفى دوحاننظمت وزارة التنمية الاجتماعية، مؤتمر بعنوان تعزيز الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي، بحضور شبكة المنظمات الأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ووكالة الغوث الدولية.وألقى، الدكتور غازي حمد رئيس المؤتمر، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، كلمة أوضح فيها أهداف المؤتمر، وأهمية تعزيز الشراكة الوطنية، وأليات التعاون بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، وتحديد أولويات قطاع غزة.وقال حمد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يجمع بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية في القطاع الخيري والاجتماعي، ونهدف من خلال هذا المؤتمر أن يكون هناك في حالة من التعاون والتكامل والتنسيق في مختلف المجالات سواء كان في موضوع قواعد البيانات ضمن معلومات، او في التشبيك والتعاون في العمل الميداني.وأضاف حمد: "يجب أن نصل الى أكبر قدر ممكن من المستفيدين، وأيضاً نمنع قضية الازدواجية وحرمان بعض المحتاجين، وهذا المؤتمر سيشكل انطلاقة نوعية في العمل الخيري والاجتماعي وسيأسس لانطلاقة قوية في تطوير العمل الاجتماعي بالتشبيك مع المؤسسات الأهلية ووزارة التنمية الاجتماعية".بدورها، أشارت عزيزة الكحلوت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية الى أن وزارة التنمية الاجتماعية تهدف الى توحيد منظومة العمل الاجتماعي التنموي في قطاع غزة، وأيضاً توحد مشاريع التي يستفيد منها الأسر الأكثر هشاشة في القطاع، منوها أن وزارة التنمية تهدف أيضاً الى التشبيك والتعاون المستمر وتوحيد قاعدة البيانات التي تعمل عليها الوزارة وكافة القطاعات الأهلية والحكومية.كما قال جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة: نحن نسعى الى تسليط الضوء على أبرز الانتهاكات، التي تواجه عمل المؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الخيرية على وجه الخصوص.