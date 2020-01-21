شؤون فلسطينية

شاهد: وزارة التنمية بغزة تنظم مؤتمر بعنوان الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي

شاهد: وزارة التنمية بغزة تنظم مؤتمر بعنوان الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن - مصطفى دوحان 
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، مؤتمر بعنوان تعزيز الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي، بحضور شبكة المنظمات الأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ووكالة الغوث الدولية.

وألقى، الدكتور غازي حمد رئيس المؤتمر، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، كلمة أوضح فيها أهداف المؤتمر، وأهمية تعزيز الشراكة الوطنية، وأليات التعاون بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، وتحديد أولويات قطاع غزة.

وقال حمد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي  يجمع بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية في القطاع الخيري والاجتماعي، ونهدف من خلال هذا المؤتمر أن يكون هناك في حالة من التعاون والتكامل والتنسيق في مختلف المجالات سواء كان في موضوع قواعد البيانات ضمن معلومات، او في التشبيك والتعاون في العمل الميداني.

وأضاف حمد: "يجب أن نصل الى أكبر قدر ممكن من المستفيدين، وأيضاً نمنع قضية الازدواجية وحرمان بعض المحتاجين، وهذا المؤتمر سيشكل انطلاقة نوعية في العمل الخيري والاجتماعي وسيأسس لانطلاقة قوية في تطوير العمل الاجتماعي بالتشبيك مع المؤسسات الأهلية ووزارة التنمية الاجتماعية".

بدورها، أشارت عزيزة الكحلوت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية الى أن وزارة التنمية الاجتماعية تهدف الى توحيد منظومة العمل الاجتماعي التنموي في قطاع غزة، وأيضاً توحد مشاريع التي يستفيد منها الأسر الأكثر هشاشة في القطاع، منوها أن وزارة التنمية تهدف أيضاً الى التشبيك والتعاون المستمر وتوحيد قاعدة البيانات التي تعمل عليها الوزارة وكافة القطاعات الأهلية والحكومية.

كما قال جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة: نحن نسعى الى تسليط الضوء على أبرز الانتهاكات، التي تواجه عمل المؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الخيرية على وجه الخصوص.

وأضاف سرحان في تصريح خاص لـ "دينا الوطن": "نرى جميعاً أن الشراكة بضرورة تقديم كافة التسهيلات لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وإزالة العقبات التي توجهها، وخاصة أننا أمام عقبات مرتبطة بتدخل تشكيل ادارة مجالس هذه الجمعيات، وعقبة أخرى مرتبطة بمصادر التمويل، المساحات ضاقت كثيراً اتجاه مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد جمال الرزي، مسئول قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية، مبدأ الشراكة والتشاركية  في ظل الأوضاع التي نعيشها، وحالة الانقسام السياسي، الهجمة الشرسة من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكمل الرزي، أن كل التحديات التي نوجهها على مستوى القضية الفلسطينية، هي بحاجة الى تكامل بحاجة الى تشارك، بحاجة للوحدة، أكثر من أي وقت ماضي.

 


أخبار ذات صلة

هنية على رأس وفد من قيادة حركة حماس يصل ماليزيا

هنية على رأس وفد من قيادة حركة حماس يصل ماليزيا

دخول 10 شاحنات غاز مصري للقطاع ومالية غزة تُحدد الأسعار

دخول 10 شاحنات غاز مصري للقطاع ومالية غزة تُحدد الأسعار

النتشة: حصلنا على الترتيب الأول فلسطينياً و75 بالشرق الأوسط في تصنيف &#34;سيماجو&#34;

النتشة: حصلنا على الترتيب الأول فلسطينياً و75 بالشرق الأوسط في تصنيف "سيماجو"

وزارة الاقتصاد تفشل عملية توزيع شوكولاته منتهية الصلاحية

وزارة الاقتصاد تفشل عملية توزيع شوكولاته منتهية الصلاحية

الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين

الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين

أبو كرش: سيكون لنا سلسلة فعاليات إذا لم تستجب الحكومة والقيادة لمطالبنا

أبو كرش: سيكون لنا سلسلة فعاليات إذا لم تستجب الحكومة والقيادة لمطالبنا

نابلس: السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار لمدان بقضية الاتجار بالمخدرات

نابلس: السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار لمدان بقضية الاتجار بالمخدرات

جمعية المستهلك تدعو لإجراءات لوجستية لمنع عرض سعرين لذات الدواء بالصيدليات

جمعية المستهلك تدعو لإجراءات لوجستية لمنع عرض سعرين لذات الدواء بالصيدليات

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

النتشة: حصلنا على الترتيب الأول فلسطينياً و75 بالشرق الأوسط في تصنيف &#34;سيماجو&#34;

النتشة: حصلنا على الترتيب الأول فلسطينياً و75 بالشرق الأوسط في تصنيف "سيماجو"

وزارة الاقتصاد تفشل عملية توزيع شوكولاته منتهية الصلاحية

وزارة الاقتصاد تفشل عملية توزيع شوكولاته منتهية الصلاحية

الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين

الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين

شاهد: وزارة التنمية بغزة تنظم مؤتمر بعنوان الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي

شاهد: وزارة التنمية بغزة تنظم مؤتمر بعنوان الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي

نابلس: السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار لمدان بقضية الاتجار بالمخدرات

نابلس: السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار لمدان بقضية الاتجار بالمخدرات

جمعية المستهلك تدعو لإجراءات لوجستية لمنع عرض سعرين لذات الدواء بالصيدليات

جمعية المستهلك تدعو لإجراءات لوجستية لمنع عرض سعرين لذات الدواء بالصيدليات

الرئيس عباس: كفاح العويوي مثل نموذجاً للشاب للفلسطيني الصامد الصابر

الرئيس عباس: كفاح العويوي مثل نموذجاً للشاب للفلسطيني الصامد الصابر

افتتاح ملعب لـ(أونروا) في مخيم الجلزون

افتتاح ملعب لـ(أونروا) في مخيم الجلزون

منوعات

في ظهور نادر.. لبني عبدالعزيز تدخل في نوبة بكاء خلال عزاء ماجدة

في ظهور نادر.. لبني عبدالعزيز تدخل في نوبة بكاء خلال عزاء ماجدة

براد بيت يهاجم أنجلينا جولي علناً

براد بيت يهاجم أنجلينا جولي علناً

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ&#34;ليرة واحدة&#34; تضامناً دعماً لـ&#34;الليرة السورية&#34;

فنان سوري يعلن عن حفلات غنائية بـ"ليرة واحدة" تضامناً دعماً لـ"الليرة السورية"

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: &#34;تبدو مثل دمية&#34;

ابنة مصطفى الآغا تخطف الأنظار بجمالها.. والجمهور: "تبدو مثل دمية"

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

فنانة مصرية تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع محمد صلاح لقميصه

ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيص مرضها بسرطان الدم؟

ماذا فعلت يسرا عندما تم تشخيص مرضها بسرطان الدم؟

شاهد: أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب سؤال لزوجته

شاهد: أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب سؤال لزوجته

متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة بآخر حفلاتها؟

متأخرة وبوزن زائد.. لماذا غنت شيرين عبد الوهاب جالسة بآخر حفلاتها؟

بطلة تحرش عمرو وردة تقاضي تامر أمين في دبي وتطالب بتعويض ضخم

بطلة تحرش عمرو وردة تقاضي تامر أمين في دبي وتطالب بتعويض ضخم

أجبرها على زيادة وزنها.. سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد ثلاث سنوات

أجبرها على زيادة وزنها.. سبب انفصال ريهانا عن حسن جميل بعد ثلاث سنوات

عربي

الخرطوم تُحقق بشأن &#34;دفن نفايات نووية إيرانية في السودان&#34;

الخرطوم تُحقق بشأن "دفن نفايات نووية إيرانية في السودان"

الحريري: رئاسة الحكومة أصبحت خلفي

الحريري: رئاسة الحكومة أصبحت خلفي

السعودية: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

السعودية: وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

تقارب بين دمشق والرياض في أروقة الأمم المتحدة

تقارب بين دمشق والرياض في أروقة الأمم المتحدة