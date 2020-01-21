نابلس: السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار لمدان بقضية الاتجار بالمخدرات

أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي بسام زيد واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ عنان أبو شنب، المتهم (ح،ص،أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو النباتات المنتجة لمثل تلك المواد خلافا لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.





ووفقا للمعلومات التي وصلت "دنيا الوطن"، فقد حكمت المحكمة، عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.

رام الله - دنيا الوطن